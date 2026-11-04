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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Avansas ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Kasımpaşa, Avansas ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avansas ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya yeni sponsor

        Kasımpaşa Spor Kulübü ile Avansas arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Anlaşma kapsamında Avansas, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ev sahibi olduğu Süper Lig karşılaşmalarında saha kenarı LED panolarında yer alacak.

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        #süper lig
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