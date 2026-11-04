Kasımpaşa, Avansas ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kasımpaşa Spor Kulübü ile Avansas arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.
Anlaşma kapsamında Avansas, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ev sahibi olduğu Süper Lig karşılaşmalarında saha kenarı LED panolarında yer alacak.
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"Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!
Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r... Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin" dediği öne sürüldü.(ANKA)