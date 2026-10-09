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        Galatasaray'da 39 maçlık seri!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, sahasında oynadığı son 39 maçta 31 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:16 Güncelleme:
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        Galatasaray'da 39 maçlık seri!

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.

        RAMS Park’ta Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

        Bu sezon ise ligde 4 maç oynayan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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