Kayserispor'dan 15 transfer birden
1. Lig ekibi Kayserispor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 7'si yabancı, toplam 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 09:27 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını
duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Gökhan Değirmenci, Mert Göckan, Jemal Tabidze, Denis Ravzan Radu, Cenk Şen, Benhur Keser, Taulant Seferi, Sinan Kurt, Mamadi Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Malik Hayvalı, Florent Hasani, Fethi Özer ve Daniel Moreno ile anlaşma sağlandı.
Kulüp, akşam saatlerinde transfer yasağının kaldırıldığını bildirmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ