Kayserispor'un FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı sayısı 4'e yükseldi!

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi fesih edilen Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eski futbolcumuz Carlos Mané’nin 75.000 Euro tutarındaki alacağı nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde transfer yasağı uygulanmıştır. Bu dosyayla birlikte kulübümüz hakkında FIFA nezdinde bulunan transfer yasağı sayısı toplam 4’e yükselmiştir. Söz konusu dosyaların ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılması için gerekli çalışmalar kulübümüz tarafından yürütülmektedir” denildi.

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Öte yandan, Carlos Mane’nin FIFA’ya başvuru sayısının 3 olduğu daha önce 70 bin Euro alacağından kaynaklı başvurduğu ve bu ödemenin yapıldığı ilerleyen günlerde de 1 başvurusunun daha FIFA nezdinde çözüme kavuşmasının beklendiği belirtildi. Söz konusu başvurunun da yine 75 bin Euro olduğu öğrenildi.