Kerem Demirbay: Galatasaray taraftarlarından özür diliyorum, yanlış anlaşıldım

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Galatasaray’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak kötü bir sonuç aldıklarını belirten Kerem, "Maçı kaybettik maalesef. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Sonradan oyuncuları soktu bir enerji, bir katkı versinler diye. Bugün olmadı. Tabii ki burada kolay değil. Hem benim taraf hem Galatasaraylı kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum, başka bir şey diyecek yok" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM, YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmasının sorulması üzerine Kerem Demirbay, "Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı, evet. Ama gerçekten hepsinin canı sağ olsun. Kırgınlar demek ki, duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı ile aramızda öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok. Şöyle bir durum var; ben yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğüm zaman Türkçe'ye çeviriyorum, bazen yanlış anlaşılıyor. Kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım. O kadar" diye konuştu.