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        Kocaelispor'dan Serhat Öztaşdelen'e tebrik!

        Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan Serhat'a tebrik!

        Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.

        Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.

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