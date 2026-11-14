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        Haberler Spor Basketbol Körfez Basket: 82 - Galatasaray MCT Technic: 81 | MAÇ SONUCU

        Körfez Basket: 82 - Galatasaray MCT Technic: 81 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Körfez Basket, konuk ettiği Galatasaray'ı son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:39 Güncelleme:
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        Körfez Basket, G.Saray'ı son saniyede yıktı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 82-81 yendi.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.

        Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 70-60 üstün girdi.

        Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekipte Johnny Davis 22, Boo Buie 21 ve Matt Mitchell 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

        Biotekno Körfez Basket: Buie 21, Davis 22, Mert Akay, Berk Can Akın 3, Mitchell 19, Akhan Demirtaş, Altan Çamoğlu, Reese 13, Danusevicius, Barna 4

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Berkan Durmaz 10, Nikolic 21, Smailagic 6, Metu 10, Ballo 6, Buğrahan Tuncer 4, KJ Simpson 6

        1. Periyot: 20-14

        Devre: 44-37

        3. Periyot: 70-60

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