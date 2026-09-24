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        Haberler Spor Futbol Kosova: 1 - İrlanda: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Kosova: 1 - İrlanda: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kosova, sahasında İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        Muriqi attı, Kosova kazandı!

        Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı. B Ligi 3. Grup'ta sahasında İrlanda'yı ağırlayan Balkan ekibi, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

        Kosova'ya galiiyeti getiren golü 83. dakikada Fenerbahçeli Vedat Muriqi kaydetti.

        Uluslar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

        A LİGİ

        2. Grup:

        Hollanda-Almanya: 1-1

        Sırbistan-Yunanistan: 1-2

        4. Grup:

        Norveç-Danimarka: 3-2

        Portekiz-Galler: 1-0

        B LİGİ

        3. Grup:

        Avusturya-İsrail: 3-1

        D LİGİ

        1. Grup:

        Andorra-Malta: 1-2

        2. Grup:

        Lihtenştayn-Litvanya: 0-2

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        #kosova
        #Vedat Muriç
        #Vedat Muriqi
        #İrlanda
        #UEFA Uluslar Ligi
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