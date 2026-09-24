Kosova: 1 - İrlanda: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kosova, sahasında İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den geldi.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 23:49 Güncelleme:
Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı. B Ligi 3. Grup'ta sahasında İrlanda'yı ağırlayan Balkan ekibi, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Kosova'ya galiiyeti getiren golü 83. dakikada Fenerbahçeli Vedat Muriqi kaydetti.
Uluslar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
A LİGİ
2. Grup:
Hollanda-Almanya: 1-1
Sırbistan-Yunanistan: 1-2
4. Grup:
Norveç-Danimarka: 3-2
Portekiz-Galler: 1-0
B LİGİ
3. Grup:
Avusturya-İsrail: 3-1
D LİGİ
1. Grup:
Andorra-Malta: 1-2
2. Grup:
Lihtenştayn-Litvanya: 0-2
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