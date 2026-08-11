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        Haberler Spor Futbol Kütahya'da Kütahyaspor Spor Tesisi'nin temeli atıldı!

        Kütahya'da Kütahyaspor Spor Tesisi'nin temeli atıldı!

        NG Grup, Kütahyaspor'un sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda Kütahya Yoncalı'da hayata geçireceği yeni spor kompleksinin temelini attı. İnşaatı ve finansmanı NG Grup tarafından karşılanacak tesis; modern altyapısı, konaklama kapasitesi, eğitim ve sosyal yaşam alanlarıyla Kütahyaspor'u Avrupa standartlarında bir spor ve kamp merkezine kavuşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Kütahya'da Kütahyaspor Spor Tesisi'nin temeli atıldı!

        TFF 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Kütahyaspor için Yoncalı Termal Turizm Bölgesi'nde inşa edilecek spor tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        NG Grup sponsorluğunda ve Kütahyaspor Akademisi Vakfı öncülüğünde, mevcut antrenman sahalarının yanında yapılacak tesisin temel atma töreninde konuşan Vali Musa Işın, Kütahyaspor'un kalıcı başarısının kurumsal bir yapıyla mümkün olacağını belirterek, NG Grup öncülüğünde kurulan Kütahyaspor Akademisi Vakfı ile spor kompleksi projelerinin kulübün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Kulübün son yıllarda mali açıdan önemli sıkıntılar yaşadığını ifade eden Işın, 3. Lig'deki şampiyonluk sürecinde de finansman sorunlarıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

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        NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın bu süreçte önemli destek sağladığını dile getiren Işın, 2. Lig'e yükselmenin ardından NG Grup'un ana sponsorluğu üstlenerek kulübün geleceğine sahip çıktığını kaydetti.

        Kütahyaspor'un yalnızca bağışlarla ayakta duran bir kulüp olmaması gerektiğini vurgulayan Işın, şunları söyledi:

        "Kütahyaspor Akademisi Vakfı, kulübün kendi gelir kaynaklarını oluşturmasına katkı sağlayacak. Böylece kulüp daha güçlü bir mali yapıya kavuşacak ve geleceğini planlayabilecek. Kütahyaspor'un hedefi artık daha üst ligler olmalıdır. Bu hedefe ulaşmanın yolu birlik, beraberlik ve kurumsal yapıdan geçiyor."

        Spor kompleksi projesinin altyapının güçlenmesine önemli katkı sunacağını ifade eden Işın, tesisin yalnızca A takım için değil, genç sporcuların yetişmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

        NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral da Kütahyaspor'un elde ettiği şampiyonluğun kalıcı başarılara dönüştürülmesi amacıyla Kütahyaspor Akademisi Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

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        Vakfın temel hedefinin kulübü kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu, NG Ailesi'nin vakıf veya kulüp yönetiminde herhangi bir görev almayacağını dile getiren Güral, kulübe yalnızca reklam ve mağaza faaliyetleriyle destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Kütahyaspor'un kendi mali kaynaklarını üretebilen ve sürdürülebilir finansman modeline sahip bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını aktaran Güral, "600 bin Kütahyalının değeri ve sevdası olan Kütahyaspor markasının önüne ve arkasına ek sponsor sıfatı gelmesine ihtiyaç olmaması hedeflenmeli." dedi.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da yaptıkları konuşmalarda tesisin kulübün geleceği ve altyapısı açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal'ın yaptığı dua sonrası protokol üyeleri butonlara basarak spor tesisinin temelini attı.

        Kütahya İl Özel İdaresi tarafından üst hakkı tahsis edilen alanda inşa edilecek tesiste 42 odalı konaklama bölümü, yemekhane, mutfak, toplantı salonları ile yönetim ve spor destek alanları yer alacak.

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