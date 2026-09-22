Lamine Yamal'dan Ballon d'Or sözleri!

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or ödülünün hangi kriterlere göre verilmesi gerektiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ballon d'Or'un yalnızca gol ve istatistikler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yamal, futbolseverleri heyecanlandıran ve tribünlere çeken oyuncuların ön plana çıkması gerektiğini söyledi.

İspanyol yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ballon d'Or, insanların sırf onu izlemek için maça gittiği ve oynarken keyif aldığı futbolcuya verilmelidir. Kaç gol attığınızla ilgili olmamalı. Bu ödülü düşündüğümde aklıma Messi ve Ronaldinho gibi oyuncular geliyor."

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Barcelona formasıyla elde ettiği başarılara da değinen Lamine Yamal, "Ben de Barcelona ile kupalar kazandım. Daha da önemlisi Dünya Kupası'nı kazandım" sözleriyle bireysel ödül için iddiasını ortaya koydu.