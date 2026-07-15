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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lesley Ugochukwu: Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur

        Lesley Ugochukwu: Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur

        Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, "Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur. Galatasaray'a gelmek bir hayaldi. Büyük bir kulübe geldim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        "Buraya imza atmak büyük bir gurur"

        Galatasaray'ın yeni transferi yeni transferi Lesley Ugochukwu, resmi sözleşmeye imzayı atmasının ardından Sarı Kırmızılılar'ın YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

        "BURAYA İMZA ATMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

        Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fransız orta saha, "Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur. Galatasaray’a gelmek bir hayaldi. Büyük bir kulübe geldim. Kazanmak için buradayım. Kulübün imkanları, tesisler inanılmaz. Kulübün daha ileriye gitmek istediğini burada görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Bunu ilerleteceğiz" diye konuştu.

        Galatasaray taraftarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımızı görmek, onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce videolarda izledim. Şimdi onlarla gerçekten buluşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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