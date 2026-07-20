Lionel Messi sessizliğini bozdu: Acısı çok büyük!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda İspanya'ya kaybettikleri maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Messi'nin sözleri şu şekilde:

"Acısı çok büyük ve bu yaranın kapanması zor olacak. Ancak aynı zamanda tüm güzellikleri de kalbimde taşıyorum... Her şeyimizi ortaya koyarak geriden gelip kazandığımız ve sonsuza dek hafızalarda kalacak maçları, bu takımın emeği ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan koskoca bir ülkenin desteğini...

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Bugün başardıklarımızın değerini idrak etmek zor gelse de bu takım üst üste iki Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı.

Her bir iyi dilek ve mesaj için yürekten teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak kenetlenmeyi ve Arjantinli olmanın o muazzam gururunu paylaşarak hep bir arada kalmayı başardık.

Ayrıca şampiyonluklarından ötürü İspanya'yı da tebrik etmek istiyorum."