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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Lionel Messi sessizliğini bozdu: Acısı çok büyük!

        Lionel Messi sessizliğini bozdu: Acısı çok büyük!

        Arjantin forması giyen Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki İspanya yenilgisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Lionel Messi sessizliğini bozdu!

        Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'nda İspanya'ya kaybettikleri maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

        Sosyal medyadan açıklama yapan Messi'nin sözleri şu şekilde:

        "Acısı çok büyük ve bu yaranın kapanması zor olacak. Ancak aynı zamanda tüm güzellikleri de kalbimde taşıyorum... Her şeyimizi ortaya koyarak geriden gelip kazandığımız ve sonsuza dek hafızalarda kalacak maçları, bu takımın emeği ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan koskoca bir ülkenin desteğini...

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        Bugün başardıklarımızın değerini idrak etmek zor gelse de bu takım üst üste iki Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı.

        Her bir iyi dilek ve mesaj için yürekten teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak kenetlenmeyi ve Arjantinli olmanın o muazzam gururunu paylaşarak hep bir arada kalmayı başardık.

        Ayrıca şampiyonluklarından ötürü İspanya'yı da tebrik etmek istiyorum."

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