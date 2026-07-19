Lionel Messi ve Lamine Yamal tarihe geçti
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya kozlarını paylaştı. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi ile İspanyol oyuncu Lamine Lamal'ın arasındaki yaş farkının 20 olduğu öğrenildi. Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 23:21 Güncelleme:
İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.
Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.
Organizasyon tairihinde finale çıkan takımların ilk 11'lerinde 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların sahne aldığı ilk Dünya Kupası finali oldu.
YAMAL VE CUBARSI DE TARİHE GEÇTİ
Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.
Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.
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