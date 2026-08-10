Liverpool, Araujo'yu kiraladı
Liverpool, Barcelona'nın Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya'nın Barcelona takımından Uruguaylı futbolcu Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Liverpool Kulübü, 27 yaşındaki stoper Araujo'nun 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Araujo, Ağustos 2018'de transfer olduğu Barcelona'da 213 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.
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