Liverpool: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Arsenal, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Kai Havertz'in kaydettiği golle dev maçta sahadan galibiyetle ayrılan Arsenal, puanını 24'e çıkardı ve 21 puandaki Manchester City'nin Brighton & Hove Albion'a 1-0 yenilmesi sonucu zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Liverpool ise 15 puanla 5. sırada kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaştı. Anfield'ta oynanan dev maçın galibi 1-0'lık skorla Arsenal oldu.
ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kai Havertz attı.
Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 24 puana yükseldi. Mikel Arteta'nın ekibi ligde 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve 2. sıradaki Manchester City'nin Brighton & Hove Albion'a 1-0 yenilmesinin ardından puan farkını 3'e çıkardı. Liverpool ise ligde 15 puanda kaldı.
FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK
Arsenal, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına gidecek ve ardından ligde gelecek hafta Hull City'yi ağırlayacak.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuğu olacak Liverpool, gelecek hafta ligde Crystal Palace deplasmanına gidecek.