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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

        Liverpool'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un maç kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Liverpool'un Fenerbahçe kadrosunda 5 eksik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool, yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Bugün İstanbul'a gelecek olan Liverpool'un maç kadrosu da açıklandı. Kırmızılar'da Ryan Gravenberch, Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.

        Teknik Direktör Andoni Iraola'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

        "Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns."

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        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
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