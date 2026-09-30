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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Maccabi Tel Aviv: 93 - Beşiktaş: 109 | MAÇ SONUCU

        Maccabi Tel Aviv: 93 - Beşiktaş: 109 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i 109-93 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Beşiktaş ilk galibiyetini aldı!

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılan maça, Nowell, Morgan ve Zizic'in basketleriyle iyi başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye (17-27) çıkardı. Beşiktaş, son saniyelerde Wallace'ın 2 sayılık basketine engel olamasa da çeyreği 27-19 önde bitirdi.

        İkinci periyoda Berk Uğurlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, bu oyunculara Omoruyi ve Dotson'un da katılmasıyla 14. dakikanın sonunda 16 sayılık fark (25-41) yakaladı. Siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet sağlamasına rağmen savunmada sorun yaşadı ve Maccabi, 18. dakikada farklı 6 sayıya indirdi: 44-50. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, devre arasına 52-46 önde girdi.

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        Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beşiktaş, Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı: 50-61. Farkı çift hanelerde tutan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 78-63 önde geçti.

        Yakaladığı farkın avantajını iyi kullanan Beşiktaş, sahadan 109-93 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılarda yirmişer sayı üreten Brown ile Wilbekin galibiyette başrolü oynadı. Dotson ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi.

        Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.

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        Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan ve ilk hafta maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 yenilen Beşiktaş, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Maccabi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Aleksandar Nikolic (Belgrad)

        Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

        Maccabi Tel-Aviv: Lundberg 8, Hoard 8, Clark 15, Theis 9, Colson 17, Sorkin 9, Brissett 8, Rayman, Wallace 9, Leaf 4, Madar 6

        Beşiktaş: Dotson 17, Morgan 13, Brown 20, Nowell 6, Zizic 9, Berk Uğurlu 2, Metecan Birsen, Wilbekin 20, Omoruyi 11, Furkan Korkmaz 11, Gabriel

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        1. Periyot: 19-27

        Devre: 46-52

        3. Periyot: 63-78

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        #EuroLeague
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