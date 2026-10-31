Manchester City: 0 - Brighton: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Brighton, 1-0'lık skorla kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Mücadelenin 11. dakikasında Brighton öne geçti. Maxim De Cuyper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Ayari, sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

Bu mağlubiyetin ardından Manchester City, Premier Lig'de 21 puanda kaldı. Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.