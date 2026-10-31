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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 0 - Brighton: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Manchester City: 0 - Brighton: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Brighton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetti ve üst üste 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Man. City'e Brighton çelmesi!

        İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Brighton, 1-0'lık skorla kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı.

        Mücadelenin 11. dakikasında Brighton öne geçti. Maxim De Cuyper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Ayari, sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

        Bu mağlubiyetin ardından Manchester City, Premier Lig'de 21 puanda kaldı. Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.

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        #premier lig
        #manchester city
        #Brighton
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