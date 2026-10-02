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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City bağımsız komisyonun kararına itiraz etti

        Manchester City bağımsız komisyonun kararına itiraz etti

        Manchester City, finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu bulunduğu bağımsız kurulun kararına itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        M.City komisyonun kararına itiraz etti

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu bulunduğu bağımsız kurulun kararına itiraz etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, resmi itirazın dün yerel saatle 19.00'da yapıldığı kaydedildi. İtiraz için verilen süre bugün sona eriyordu.

        Komisyonun kararının "açık hukuki, ilkesel ve olgusal maddi hatalar içerdiği" savunulan açılamada, "Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen iddialarda suçsuzdur ve bu davaya ilişkin tüm duruşlarını destekleyen kapsamlı bir çürütülemez kanıt gövdesi mevcuttur." denildi.

        Manchester City'nin temyiz başvurusunu 3 kişilik yeni bir bağımsız komisyon değerlendirecek.

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        Premier Lig tüzüğüne göre temyiz kararının, en fazla 5 gün sürebilecek duruşmanın görülmesinden itibaren 12 hafta içinde verilmesi gerekiyor. İzin verilen sürenin tamamı kullanılırsa, süreç 21 Ocak 2027 tarihinde sonuçlanacak.

        Geçen yaz kural kitabına eklenen bu kural, gerekli görülmesi halinde askıya alınabiliyor. 750 sayfalık dava dosyası ve binlerce kanıt düşünüldüğünde ek süre verilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

        CITY'NİN SAVUNMASI NASIL OLACAK?

        Premier Lig kurallarını sistematik olarak ihlal etmekle suçlanan ve bağımsız kurul tarafından 100'den fazla ihlal yaptığı tespit edilen Manchester City, sponsporluk anlaşmalarının kulüp sahipleri yerine Abu Dabi hükümeti tarafından finanse edildiğini savunacak.

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        Bağımsız komisyon, Manchester ekibinin gelirlerini şişirip maliyetlerini 900 milyon sterlin düşük gösterdiğine hükmetti.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp, paranın Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından değil, sponsorların sahibi olan Abu Dabi hükümeti tarafından ödendiğini kanıtlamaya çalışacak.

        Manchester City'nin, temyiz oturumunda, stat, forma ve kampüsün sponsoru olan Etihad Havayollarından gelen sponorluk gelirinin doğrudan Abu Dabi hükümetinden geldiğini ispatlamaya çalışması bekleniyor.

        Premier Lig kurallarına göre devlete ait kuruluşların kulüplere sponsor olması yasak değil.

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        BAŞBAKANLIK, BURNHAM'IN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

        İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Manchester City'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mensubu sahiplerinin Premier Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili soruya, "Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım. Modern Manchester'ın inşa edilmesinde ve Manchester City'nin bugün olduğu gibi küresel bir güce dönüştürülmesinde çok büyük bir ortak oldular." yanıtını veren Başbakan Andy Burnham'ın sözlerine açıklık getirdi.

        Sözcü, "Başbakan'ın açıkça belirttiği gibi ilk karar ciddi ve kimsenin kuralların üstünde olduğu yönünde herhangi bir ima olamaz. Başbakan ayrıca bunun devam eden bağımsız bir süreç olduğunu vurguladı. Sürecin tamamlanmasına izin verilmesi ve sonucuna saygı gösterilmesi şart. Bir usulsüzlük tespit edildiği her durumda, sorumlular uygun sonuçlarla yüzleşmeli." iafedelerini kullandı.

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        FEDERASYON: SONUÇLARI DİKKATLE DEĞERLENDİRİYORUZ

        İngiltere Futbol Federasyonu da Premier Lig ile Manchester City arasındaki süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Kararı ve doğuracağı sonuçları dikkatle değerlendiriyoruz ve uygun olan yerlerde harekete geçeceğiz. Hukuki süreç devam ettiği için bu aşamada daha fazla yorum yapma niyetinde değiliz. Ancak gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz." denildi.

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        #İngiltere
        #premier lig
        #manchester city
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