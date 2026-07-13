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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Manchester United, Andrey Santos'u kadrosuna kattı!

        Manchester United, Andrey Santos'u kadrosuna kattı!

        Premier Ligi ekibi Manchester United, Chelsea forması giyen Andrey Santos'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Andrey Santos, Manchester United'da!

        İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı milli oyuncu, kulübümüzle Haziran 2031'e kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı." denildi.

        İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Chelsea'ye 50 milyon sterlin ödeyecek.

        Kariyerinde Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Chelsea ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

        Andrey Santos, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol 4 asist yaptı.

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