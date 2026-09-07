Manisa FK: 1 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU (Bursaspor'da Iheanacho fırtınası!)
1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda konuk olduğu Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Kelechi Iheanacho kaydetti.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 22:52 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 20. dakikada Cheikne Sylla'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Gelen golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Bursaspor 27. dakikada Kelechi Iheanacho ile skoru 1-1'e getirdi.
Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alan ve baskısını arttıran Bursaspor 90+2. dakikada Kelechi Iheanacho'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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Bursaspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, Manisa FK ise 8 puanda kaldı.
IHEANACHO'DAN 6 MAÇTA 8 GOL!
Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho ligde 6 maçta 8 gole ulaştı.
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