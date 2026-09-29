Mardin 1969 Spor, Bulgar teknik direktör Ivaylo Petev ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktörlük koltuğu için anlaştığı Bulgar çalıştırıcı Ivaylo Petev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törene, kulüp başkanı Rıdvan Aşar, asbaşkan Veysi Duyan, başkan vekili Polat Kasap ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende Ivaylo Petev, kendisini kırmızı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Ivaylo Petev arasındaki anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, hocamıza ve teknik ekibimize Mardin 1969 Spor ailesiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.