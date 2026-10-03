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        Haberler Spor Futbol Mark van Bommel: Oyuncularımız genel olarak doğru yerlerde oynadı

        Mark van Bommel: Oyuncularımız genel olarak doğru yerlerde oynadı

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında sahasında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden Belçika'nın teknik direktörü Mark van Bommel, oyuncularının genel olarak doğru yerde oynadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        "Oyuncularım doğru yerde oynadı"

        Belçika'nın teknik direktörü Mark van Bommel, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında 3-0 kazandıkları Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULARIMIZ DOĞRU YERDE OYNADI"

        Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bommel, şu ifadelere yer verdi:

        "Kazandığımız için çok mutluyum, top hakimiyetimiz çok iyi değildi özellikle ilk yarıda. 2-0 öncesinde, top 20-25 sefer gidip geldi pinpon topu gibiydi. Türkiye'ye büyük şanslar da bıraktık. Yapmamız gerekenleri yapsaydık daha bizim adımıza daha iyi bir maç olabilirdi. Genel olarak baktığımızda çok memnunum ama her şey mükemmel değildi. Rakibimizin elinden geleni, hatta fazlasını yaptığını düşünüyorum. Agresif pres yapamadık ama oyuncularımız genel olarak doğru yerlerde oynadı."

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        Van Bommel, "İki gol atan Kevin De Bruyne, sizce sarı kartı bilerek, görerek mi cezalı duruma düştü?" sorusunu, "Bence oldukça sinirliydi ve sarı kart alabileceğinin farkında değildi. Fransa, İtalya ve bugünkü maçta çok iyi oynadı. Aynı zamanda oldukça mutlu bir şekilde sahadaydı, kendisini bilerek gördü diye suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zamanında ben de çok fazla sarı kart aldım, bugünkü de gereksiz bir sarı karttı." şeklinde yanıtladı.

        LUKAKU SÖZLERİ

        Hollandalı teknik adam, oyuna sonradan giren Lukaku'nun gol atması hakkında ise şöyle konuştu:

        "Lukaku Fenerbahçe'de oynuyor onun için bu akşam gol atmak oldukça iyi bir histir. Daha fit olunca oyunu da daha fit hale gelecektir. Kendisi Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum, dakika olarak daha uzun süre alması gerektiğini söyledim. İlerleyen dönemde ilk 11'de de başlayabileceğini düşünüyorum. Lukaku ve Kevin de Bruyne milli takıma çok büyük bir zevkle devam ediyorlar. İkisi oyunda olduğunda tüm takımı daha iyi bir şekilde yönetiyorlar, takıma olumlu etkileri oluyor."

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        #belçika milli takımı
        #türkiye
        #UEFA Uluslar Ligi
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