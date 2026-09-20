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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mason Greenwood: Bugün şans tamamen bizden yanaydı

        Mason Greenwood: Bugün şans tamamen bizden yanaydı

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Süper Lig'in 6. haftasındaki 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu. Şansın kendilerinden yana olduğunu itiraf eden Greenwood, "Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Gaziantep deplasmanında şans yanımızda değildi ama bugün tamamen yanımızda oldu. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:35 Güncelleme:
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        "Bugün şans tamamen bizden yanaydı"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Mason Greenwood, galibiyeti değerlendirdi.

        "PERFORMANSIMIZDAN DOLAYI MUTLUYUM"

        İngiliz futbolcu, "Tabii ki iyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyum" ifadelerini kullandı.

        "ŞANS BUGÜN TAMAMEN YANIMIZDAYDI"

        Greenwood, daha önce iyi oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız."

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        "MİLLİ ARADA TOPARLANACAĞIZ"

        Devre arasında daha fazla gol atmaları gerektiğini konuştuklarını belirten Greenwood, "Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız" dedi.

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        #Mason Greenwood
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        #süper lig
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