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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Biz gerçekten çok kaliteli bir takımız

        Matteo Guendouzi: Biz gerçekten çok kaliteli bir takımız

        Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımı hakkında övgü dolu sözler sarfeden deneyimli oyuncu, "Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat, biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        "Biz çok kaliteli bir takımız"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'nin 4. golünü atan Matteo Guendouzi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BİZ GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

        Guendouzi, "Bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan, büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik. Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat, biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

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        "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"

        Maç öncesindeki hazırlık sürecine değinen Guendouzi, rakibin savunma arkasında bıraktığı boşluklara özel olarak çalıştıklarını söyledi.

        Guendouzi, "Rakibi iyi analiz ettik. Görmüş olduğumuz videoda arkada boş alanlar bıraktığını gördük. Arkaya koşuları çok sıkı şekilde, özellikle çalıştık. Takım arkadaşlarım koşularla çok fazla tehlike yarattı. Daha iyisini gösterebiliriz. Bugün gerçekten iyi bir reaksiyon ortaya koyduk. Oynayacağımız diğer maçlarda da daha iyisini ortaya koyabiliriz. Bireysel anlamda daha üst seviyeye çekmeliyiz kendimizi. Son dönemdeki sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Aldığımız sonuçlarla ileriye daha güçlü şekilde gitmek istiyoruz" dedi.

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        "MAÇIN ADAMI TAKIMDI"

        Takımın kolektif performansını öne çıkaran Fransız orta saha, maçın adamı için de Vedat Muriqi'yi işaret etti.

        Guendouzi, "Maçın adamı takımdı! Kolektif anlamda çok iyi iş çıkardık. Çok fazla gol attığı için maçın adamı Vedat Muriqi! Takım olarak iyi performans ortaya koyduk. En iyi golü de ben attım" ifadelerini kullandı.

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        #Matteo Guendouzi
        #fenerbahçe
        #süper lig
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