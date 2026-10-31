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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Zor bir durumdayız

        Matteo Guendouzi: Zor bir durumdayız

        Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 yenildikleri Göztepe maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zor bir durumda olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        "Zor bir durumdayız"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin tek golünü atan Matteo Guendouzi, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "ZOR BİR DURUMDAYIZ"

        Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

        "DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

        Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması gerektiğini vurgulayan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."

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