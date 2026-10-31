Matteo Guendouzi: Zor bir durumdayız

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin tek golünü atan Matteo Guendouzi, mağlubiyeti değerlendirdi.

"ZOR BİR DURUMDAYIZ"

Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması gerektiğini vurgulayan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

REKLAM

"Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."