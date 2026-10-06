Mehmet Sarımermer: Daha güçlü bir Beşiktaş için çalışmalarımız devam edecek

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpte seçimli olağanüstü genel kurulun gerçekleştirildiğini belirten Sarımermer, "Öncelikle büyük Beşiktaş camiamıza, kıymetli başkanımıza ve yeni yönetim kurulumuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR BEŞİKTAŞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

"İnşallah ilk günkü heyecanla, azimle, güçle çalışmaya devam edeceğiz." diyen Sarımermer, "Bu süreç içerisinde Beşiktaş'ımız hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda güçlendi. Umarım bunları devam ettirmek için çalışmalarımız bütün hızıyla sürecek ve daha güçlü bir Beşiktaş, daha başarılı bir Beşiktaş'la inşallah önümüzdeki dönemde birlikte olacağız." diye konuştu.

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Her zaman Beşiktaş'ın başarısı için gayret ettiklerinin altını çizen Mehmet Sarımermer, "Biz hakkımızı savunarak, adaletli, adil bir şekilde oynanan spor oyunlarında her zaman kazanabileceğimize inanıyoruz. Bizim odağımız Beşiktaş. Onun daha iyi olması için gayret edeceğiz. Kıymetli başkanımız da zaten bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapıyor. O doğrultuda devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN TEK VÜCUT OLMAK KIYMETLİ"

Siyah-beyazlı yönetici, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın birlik ve beraberlik içerisinde olduğu dönemlerde hiç kimse kulübümüze zarar verememiştir. O bakımdan bunları gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Yönetimler geliyor, gidiyor. Bu bir bayrak yarışı. Günün sonunda buralarda olan insanların hepsi Beşiktaşlı. Biz de Beşiktaşlıyız. O bakımdan mutlu oluyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde olarak ilerlemek, her zaman tek vücut olmak, bir olmak her zaman bizler için kıymetli. Bizleri daha güçlü yapıp hem sahada hem saha dışında bizleri daha güçlü kılıyor. O yüzden çok memnunuz. İnşallah bu şekilde devam etmesini diliyorum."

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"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK SAYILIR"

Mehmet Sarımermer, Kartal Yuvası mağazalarında gelecek senenin hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.

Önceki dönem yönetim kurulunda da yer aldığını hatırlatan Sarımermer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir önceki dönemde 14-15 ay Kartal Yuvası'ndan sorumlu yöneticiydim. Bayağı mesailerimiz oldu. Çünkü sadece saha içinde mücadele yok, saha dışında olduğu kadar ekonomik faaliyetler olarak da rakiplerimizle mücadele ve rekabet içerisindeyiz. Mücadele demek de doğru olmaz ama rekabet içerisindeyiz. Ekonomik olarak da güçlenmek istiyoruz. Onun için hem koleksiyonlarımızda, ekonomik durumlarımızda, yeni sponsorluk anlaşmamızda ki bu sene geçtiğimiz yıl anlaşmasını yaptık, yeni bir sponsora geçtik. Gayretlerimiz var. Önümüzdeki senenin hazırlıklarını tamamladık sayılır. Tabii başkanımızın bir söylemi oldu; 'Artık sokaklarda Beşiktaşlı çocukları, Beşiktaşlı insanları da formalarıyla görüyoruz.' Biz de Kartal Yuvaları olarak tüm Beşiktaşlıları Kartal Yuvası'na tekrar davet ediyoruz. Çünkü bu, hem kulüplere olan bağlılıklarını gösteren hem de kulübümüzü ekonomik olarak güçlendiren bir durum. İnşallah daha çok Beşiktaşlıyı, Beşiktaşlı yavrumuzu hem Beşiktaş formalarıyla hem de Beşiktaş ürünleriyle görmek istiyoruz."

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"DİKİLİTAŞ PROJESİ BİZE BİR EKONOMİK RAHATLIK KAZANDIRDI"

Sarımermer, Dikilitaş projesi ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin de açıklamalar yaptı.

Siyah-beyazlı yönetici, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ekonomik olarak bizim kendi faaliyetlerimizin, sportif faaliyetlerimizin dışında yeni faaliyetlerde de bulunmamız gerekiyor. Gayrimenkul de bunun aslında Dikilitaş projesinde de gördüğümüz gibi en büyük yollarından biri. Dikilitaş projesi bize bir ekonomik rahatlık kazandırdı. Bu projelerle ekonomik olarak daha güçleneceğiz. Ekonomik olarak diyorum ama bunun şöyle bir anlamı var; ekonomi demek en basit tabiriyle daha kıymetli, daha iyi futbolcuları transfer edebilmek, diğer branşlarda daha iyi sporcuları transfer edebilmek demek. Daha iyi sporcularla daha iyi sonuçlar demek. O bakımdan bu projeler ekonomik olarak daha güçlü bir Beşiktaş vadediyor. Daha güçlü bir Beşiktaş da sportif anlamda daha büyük başarılar vadediyor. Umarım Allah kısmet eder, bunları da başarabiliriz."

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"Beşiktaş bizim kıymetlimiz." diyen Mehmet Sarımermer, "Hepimiz Beşiktaş'ımıza sahip çıkalım. O bizim ortak paydamız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde daha başarılı, daha güzel günleri görebileceğimizi biliyor ve diliyorum." ifadelerini kullandı.