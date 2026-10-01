Mercedes-Benz Cup Tenis Turnuvası, One Point formatıyla Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Türkiye’de sporun ve sporcunun en büyük destekçilerinden biri olan Mercedes-Benz Otomotiv ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), ana sponsorluk iş birliği kapsamında Türk tenisine yeni bir soluk katacak Mercedes-Benz Cup Tenis Turnuvası’nı hayata geçiriyor.

Turnuva boyunca ziyaretçiler, tenis keyfinin yanı sıra alandaki interaktif deneyim alanlarını keşfedebilecek, yeni tamamen elektrikli C-Serisi’ni yakından inceleme fırsatı bulabilecek.

140 YILLIK MİRASLA SPORA VE TENİSE UZANAN GLOBAL VİZYON

Mercedes-Benz, globalde tenise verdiği destek kapsamında, 2026 yılında Kadınlar Tenis Birliği’nin (WTA) Premier Ortağı ve Tek Resmî Otomobil Ortağı olarak “WTA Tour – Driven by Mercedes-Benz” ile dünyada kadın tenisinin en büyük destekçilerinden oldu. Mercedes-Benz Otomotiv ise Türkiye’de tenise verdiği desteği Türkiye Tenis Federasyonu ile iş birliği ve uluslararası turnuva sponsorluklarıyla başlatırken, kendi adını taşıyan Mercedes-Benz Cup Tenis Turnuvası ile de geliştiriyor.

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Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, “140 yıldır mükemmelliğe olan tutkumuzu otomobillerimizin yanı sıra kültür, sanat ve spor alanındaki çalışmalarımızla da destekliyoruz. Tenisin hız ve stratejisi, Mercedes-Benz’in mükemmeliyet ve zarafet anlayışıyla güçlü bir şekilde örtüşüyor. Bugün başlattığımız Mercedes-Benz Cup, yalnızca bir turnuvanın değil, Türk tenisinin farklı kuşaklarını bir araya getiren bir organizasyonun ilk adımı.” sözleriyle Mercedes-Benz Cup Tenis Turnuvası’nın kendileri için taşıdığı öneme değindi.

ONE POINT FORMATI İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Mercedes-Benz Cup Tenis Turnuvası’nı kurgularken amaçlarının yalnızca bir turnuva düzenlemek değil; tenisi daha geniş kitlelerle buluşturmak, yeni oyunculara ilham vermek ve tenis ekosistemine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Turnuvanın dinamik ve erişilebilir bir yapıda olmasını hedefledik. One Point formatı da her maçın tek puanla sonuçlandığı, sürprizlere açık ve yüksek enerjili yeni nesil bir deneyim sunuyor. Farklı seviyelerden sporcuları aynı turnuvada buluşturan bu formatla, Türkiye’de tenisi daha etkileşimli, kapsayıcı ve ilham verici bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.” sözleriyle turnuvanın erişilebilir ve yenilikçi yapısını vurguladı.

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MÜDERRİSGİL: MERCESDES-BENZ CUP İLE TENİSİ DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil: “Mercedes-Benz Cup’ın bizim için en önemli tarafı, tenisi daha geniş kitlelerle buluşturacak olmasıdır. Türkiye Tenis Federasyonu olarak öncelikli sorumluluklarımızdan birinin tenis kültürünü ülkemiz genelinde yaygınlaştırmak olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yalnızca sporcularımızın gelişimini desteklemeye değil, aynı zamanda daha fazla insanın tenisi tanımasına, sevmesine, oynamasına ve takip etmesine odaklanıyoruz.

Bu yıl Avustralya Açık’ta uygulanan One Point formatından esinlenerek Türkiye’de ilk kez hayata geçireceğimiz bu yenilikçi formatla, farklı yaş ve seviyelerden tenis oyuncularını ve tenis severleri aynı heyecan etrafında buluşturmayı hedefliyoruz. 16’lık Bağımsız Fikstür Grupları üzerinden ilerleyecek ve 13 yaş ve üstü en fazla 1.300 sporcu kontenjanıyla gerçekleştirilecek turnuvada her puan yeni bir fırsat yaratacak; oyuncular elde ettikleri puanlarla ilerleyerek ödüle bir adım daha yaklaşacak.

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Mercedes-Benz Cup’ın hayata geçirilmesine sundukları katkı ve tenise verdikleri değer için Mercedes-Benz’e teşekkür ediyoruz. Turnuvanın yalnızca kortta mücadele edilen bir organizasyon olmasını değil, oynayanlar kadar izleyenlerin de keyif alacağı ve daha fazla insanı tenise yönlendirecek kapsamlı bir deneyim sunmasını amaçlıyoruz. Daha fazla insan tenisi sever, oynar ve takip ederse Türkiye’de tenis kültürünün de güçleneceğine inanıyoruz. Mercedes-Benz Cup’ı bu hedef doğrultusunda attığımız önemli ve değerli bir adım olarak görüyoruz.” dedi.