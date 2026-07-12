Messi 9 maç sonra sessiz!
2026 Dünya Kupası'nda Arjantin, İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Messi'nin ise gol atma serisi sona erdi. 39 yaşındaki efsane futbolcu, Dünya Kupası'nda 9 maç sonra gol atamadı.
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi.
Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.
21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.
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