Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

        Metin Diyadin: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 4-0 yenildikleri Başakşehir maçının ardından oyun anlamında etkili olamadıkları bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir’e 4-0 mağlup oldu.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

        Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Başakşehir lige iyi başlamadı. Ancak bazı takımlar iyi başlamayabilir, Başakşehir kalite olarak iyi bir takım. Biz kendimizi yorumlamamız gerektiğinde lige çok iyi bir başlangıç yaptık 3 haftalık bölümde. Geçen hafta da çok iyi oynamamıza rağmen son saniye golüyle mağlup olduk. Bu arada iki tane maçımız var; biri Trabzonspor, biri Başakşehir. İki takım da ligin ilk 5-6 takımından biri. Çok organize takımlar, bunu da biliyorduk. Bugünün özelinde tabii ki mağlup olunabilir ancak oyun olarak hiçbir varlığı gösteremediğimiz bir maç oldu. Temassız bir oyunu bu lig zaten mümkün değil kaldırmaz. Başında bulunduğum dönemde oyun olarak çok kötü oynadığımız bir maç. Sonucunda da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gençlerbirliği
        #Metin Diyadin
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!