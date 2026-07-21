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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Michal Gasparik: İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık

        Michal Gasparik: İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımın bekledikleri oyunu oynadığını ve ikinci yarıda tehlike yaratamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:57 Güncelleme:
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        "İkinci yarıda pek tehlike yaratamadık"

        Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        Slovak teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ DEVREDE PEK TEHLİKE YARATAMADIK"

        Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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