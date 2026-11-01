Milan: 3 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan sahasında Inter'i ağırladı. 4 golün çıktığı mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 3-1 kazandı ve ezeli rakibinin ligdeki yenilmezlik serisine son verdi.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 00:43 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 10. hafta karşılaşmasında Milan ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1 Milan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Christian Pulisic, 10'da Adrien Rabiot ve 43. dakikada ise Diego Moreira kaydetti. Inter'in tek golü 22. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de bşaladı ve 72 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Milan son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi. Ligde bu sezon ilk kez mağlup olan Inter ise 25 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Milan deplasmanda Genoa'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Como'yu ağırlayacak.
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