Milli basketbolcu Cedi Osman PAOK'a transfer oldu
Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibi PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu Selanik ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cedi Osman'ın PAOK'tan 3 yıl için toplam 9 milyon kazanacağı belirtiliyor.
Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü.
Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ