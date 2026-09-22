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        Haberler Spor Futbol Milli maç öncesi Fransa'da Kylian Mbappe gelişmesi!

        Milli maç öncesi Fransa'da Kylian Mbappe gelişmesi!

        Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, grip belirtileri nedeniyle Türkiye maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Milli maç öncesi Fransa'da Mbappe gelişmesi!

        UEFA Uluslar Ligi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fransa Milli Takımı'nda kritik bir gelişme yaşandı.

        L'Equipe'in haberine göre; teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki ilk antrenmanına pazartesi günü katılan Kylian Mbappe, bugün yapılan idmanda yer almadı. Deneyimli golcünün grip benzeri şikayetler yaşadığı ve bu sebeple dinlendirildiği bildirildi.

        Fransa'nın cuma günü Türkiye ile oynayacağı mücadele öncesinde oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

        Fransa, Türkiye'nin yanı sıra Belçika ile iki kez ve İtalya ile karşılaşacak.

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        #Mbappe
        #Fransa
        #Milli Takım
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