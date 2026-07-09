Mohamed Ouahbi: Bonus Dünya Kupası'nı kazanmaktır

Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Mohamed Ouhabi, FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mohamed Ouahbi, Fransa'nın favori olduğunu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

"BONUS DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTIR"

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"YÜZDE 2000 İLE OYNAMALIYIZ"

Ouahbi, Fas'ın da Fransa gibi gelişen bir takım olduğunu kaydederek, "Galibiyetin anahtarı, maçı hiçbir pişmanlık duymadan oynamak. Yarın geliştirmemiz gereken şeyler var. Yüzde 2000 ile oynamalıyız ve şu ana kadar yaptıklarımızın fena olmadığını düşünmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

SAIBARI'NIN DURUMU

Ouahbi, sakatlığı bulunan Ismael Saibari'nin durumuyla ilgili soruya, "Saibari hariç tüm oyuncular hazır. Bu maç onun için biraz erken geliyor, ancak umarım turnuvanın geri kalanını kaçırmaz." yanıtını verdi.

Fransa ile Fas, Boston Stadı'nda TSİ 23.00'te karşılaşacak.