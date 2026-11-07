Momentum, HT Spor'da başladı: EuroLeague'de 10. hafta değerlendirildi!

Afyonkarahisar'daki katliamda vefat eden öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Öğretmen Ayşe Sena Demir için Muratpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında öğretmenin babası Ahmet Demir, anne Hayrünnisa Demir ve yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, in... Daha Fazla Göster Öğretmen Ayşe Sena Demir için Muratpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında öğretmenin babası Ahmet Demir, anne Hayrünnisa Demir ve yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk. Allah ölen kardeşlerimize, inşallah hepsi şehittir. Şehadet mertebesini nasip eylesin" dedi. Demir'in naaşı, cenaze namazının ardından ardından defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. (İHA) Daha Az Göster