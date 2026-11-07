Momentum, HT Spor'da başladı: EuroLeague'de 10. hafta değerlendirildi!
Gökhan Türe'nin moderatörlüğünde; Serkan Akkirman ve Yusuf Erboy'un yorumlarıyla "Momentum", HT Spor YouTube kanalında başladı! Momentum'un ilk bölümünde Fenerbahçe-Baskonia | Anadolu Efes-Paris | Beşiktaş-Zalgiris mücadeleleri değerlendirildi.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 17:52 Güncelleme:
Gökhan Türe'nin moderatörlüğünde; Serkan Akkirman ve Yusuf Erboy'un yorumlarıyla haftanın maçları masaya yatırılıyor. En keskin analizler ve farklı bakış açılarıyla "Momentum" HT Spor YouTube kanalında başladı!
Momentum'un ilk bölümünde Fenerbahçe-Baskonia | Anadolu Efes-Paris | Beşiktaş-Zalgiris mücadeleleri değerlendirildi.
İşte Momentum'un ilk bölümü:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ