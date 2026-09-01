Mostafa Mohamed resmen Konyaspor'da!
Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 18:41 Güncelleme:
Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.
Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Mostafa Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Mısır'ın El Dakhlia kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Mohamed, Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes takımlarında forma giydi. Mostafa Mohamed, yeşil-beyazlı ekipte 42 numaralı formayı terletecek.
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