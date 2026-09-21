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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Salah'a İngiltere'de trafikten men cezası

        Muhammed Salah'a İngiltere'de trafikten men cezası

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        İngiltere'de Salah'a kötü haber!

        Trabzonspor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah, İngiltere'de aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle 6 ay men cezası aldı.

        Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.

        Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.

        Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.

        2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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        #Salah
        #Muhammed Salah
        #trabzonspor
        #ceza
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