Trabzonspor kulüp tarihindeki en önemli transferlerden biri olarak gösterilen Muhammed Salah, Trabzon'a gelişi, binlerce taraftarın oluşturduğu tarihi karşılama ve dünya basınındaki yankılarıyla yerel gazetelerin ortak manşeti oldu.

Yerel gazeteler, tarihi transferi farklı başlıklarla okurlarına duyururken, havalimanındaki tarihi karşılama, Mısırlı yıldızın ilk mesajları, dünya basınındaki geniş yankılar ve bordo-mavili kulübün uluslararası alanda oluşturduğu etkiyi sayfalarına taşıdı.

Salah'ın kariyerindeki başarılar ile Trabzonspor'un yeni sezondaki hedeflerine ilişkin değerlendirmeler de gazetelerde geniş yer buldu.

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Muhammed Salah’ın Trabzon’a gelişini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

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Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Rüyaydı Gerçeğe Döndü

Ekspres: Mısır Kralı Trabzonspor’da

Sonnokta: Salah Fırtınası

Taka: Mısır’ın Kralı Trabzon’da