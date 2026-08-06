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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Salah, Trabzon basınını da fethetti!

        Salah, Trabzon basınını da fethetti!

        Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah transferi, kentte olduğu kadar yerel basında da geniş yer buldu. Yerel gazeteler, dünya yıldızının bordo-mavili formayı giymesini tarihi transfer olarak değerlendirirken, Trabzonspor'un dünya futbolunda ses getiren bu transferini manşetlerine taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Salah, Trabzon basınını da fethetti!

        Trabzonspor kulüp tarihindeki en önemli transferlerden biri olarak gösterilen Muhammed Salah, Trabzon'a gelişi, binlerce taraftarın oluşturduğu tarihi karşılama ve dünya basınındaki yankılarıyla yerel gazetelerin ortak manşeti oldu.

        Yerel gazeteler, tarihi transferi farklı başlıklarla okurlarına duyururken, havalimanındaki tarihi karşılama, Mısırlı yıldızın ilk mesajları, dünya basınındaki geniş yankılar ve bordo-mavili kulübün uluslararası alanda oluşturduğu etkiyi sayfalarına taşıdı.

        Salah'ın kariyerindeki başarılar ile Trabzonspor'un yeni sezondaki hedeflerine ilişkin değerlendirmeler de gazetelerde geniş yer buldu.

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Muhammed Salah’ın Trabzon’a gelişini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

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        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Rüyaydı Gerçeğe Döndü

        Ekspres: Mısır Kralı Trabzonspor’da

        Sonnokta: Salah Fırtınası

        Taka: Mısır’ın Kralı Trabzon’da

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