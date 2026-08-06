Salah, Trabzon basınını da fethetti!
Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah transferi, kentte olduğu kadar yerel basında da geniş yer buldu. Yerel gazeteler, dünya yıldızının bordo-mavili formayı giymesini tarihi transfer olarak değerlendirirken, Trabzonspor'un dünya futbolunda ses getiren bu transferini manşetlerine taşıdı.
Trabzonspor kulüp tarihindeki en önemli transferlerden biri olarak gösterilen Muhammed Salah, Trabzon'a gelişi, binlerce taraftarın oluşturduğu tarihi karşılama ve dünya basınındaki yankılarıyla yerel gazetelerin ortak manşeti oldu.
Yerel gazeteler, tarihi transferi farklı başlıklarla okurlarına duyururken, havalimanındaki tarihi karşılama, Mısırlı yıldızın ilk mesajları, dünya basınındaki geniş yankılar ve bordo-mavili kulübün uluslararası alanda oluşturduğu etkiyi sayfalarına taşıdı.
Salah'ın kariyerindeki başarılar ile Trabzonspor'un yeni sezondaki hedeflerine ilişkin değerlendirmeler de gazetelerde geniş yer buldu.
Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Muhammed Salah’ın Trabzon’a gelişini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Günebakış: Rüyaydı Gerçeğe Döndü
Ekspres: Mısır Kralı Trabzonspor’da
Sonnokta: Salah Fırtınası
Taka: Mısır’ın Kralı Trabzon’da