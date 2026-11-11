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        Haberler Spor Basketbol NBA Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı farklı mağlup etti

        Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı farklı mağlup etti

        NBA'de Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Boston deplasmanda Phila'yı mağlup etti

        NBA'de heyecan 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics, Xfinity Mobile Arena'da Philadelphia 76ers'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 4, toplamda 9. galibiyetini kazanan Boston'da Paul George 36 sayı, Jayson Tatum 21 sayı ve Payton Pritchard da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 24 sayı, Joel Embiid 16 sayı ve LeBron James 11 sayı atarken, milli basketbolcu Adem Bona sakatlığından dolayı forma giymedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        New York Knicks: 117 - Milwaukee Bucks: 85

        Philadelphia 76ers: 101 - Boston Celtics: 123

        Phoenix Suns: 133 - Los Angeles Clippers: 110

        Utah Jazz: 109 - Miami Heat: 115

        Sacramento Kings: 100 - Orlando Magic: 107

        Portland Trail Blazers: 123 - Oklahoma City Thunder:103

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