Nenad Bjelica: Amed SF maçının hakkı en azından 1 puandı

Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor, yarın kendi sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri’nde takımın son durumu hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE 3 PUAN"

Takımın oynadığı son 3 karşılaşmadan istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “Ne yazık ki puanla tanışamadık. Sizlere dürüst olmam gerekirse Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmasında ne beraberliği ne de galibiyeti hak ettik. Ama Amedspor karşılaşmasını kesinlikle 1 puan veya daha fazlasını hak ettiğimizi söyleyebilirim. O sonucu aslında hak etmemiştik. Şimdi en iyi şekilde takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz kesinlikle 3 puan olacaktır ve o karşılaşmada da ben hoca olarak kesinlikle en iyi ilk 11’in oynayacağını söyleyebilirim. Bu 2 stoperli olur, 3 stoperli olur ona yarın karar vereceğiz” diye konuştu.

"TAKIM HAK ETTİĞİ SERİYİ GÖRECEKTİR"

Hoca olarak farklı kulüplerde farklı tecrübeleri olduğunu belirten Bjelica, “Samsunspor'un içinde bulunmuş olduğu durumda çalışmak aslında benim için yeni bir durum değil. Genel itibariyle sezon oynanırken takımları aldığımı söyleyebilirim. Bazen ligde kalma mücadelesini veren takımlarda, bazen de şampiyonluğa oynayan takımlarda tecrübem oldu. İçinde bulunmuş olduğum durum, açıkçası bir hoca olarak benim için ilk defa değil. Bazen bu tür durumlardan çıkmak için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Bazen bu haftalarda alabilir. Ama doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ve eminim takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri, hak ettiği seriyi görecektir ve istediği performansı da ortaya koyacaktır. Grup halinde kesinlikle gelişmemiz gerekiyor” dedi.

"TAKIMIN İSTEMİŞ OLDUĞUM SEVİYEYE GELMESİ BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Takımın istenilen seviyeye gelmesi için biraz zaman alacağını belirten Bjelica, “Sezon başında yapılan transferlerden dolayı birçok oyuncunun takımdan ayrılması olsun, birçok oyuncunun takıma katılması olsun, sakatlıkların meydana gelmesi olsun veya geç gelen bazı oyuncuların takıma katılması olsun buna benzer birçok zorluklarla takım baş başa kaldı. Ama istemiş olduğum seviyeye takımın gelmesi açıkçası biraz zaman alacaktır ama çok bir zaman almayacaktır. Ben kesinlikle bu konuda hem takımıma hem oyuncularıma hem de kulübeye inanıyorum. Aynı zamanda taraftarlarımıza da çok ama çok güveniyorum. Onların bize vereceği destek çok ama çok önemli. Çünkü 90 dakika onlara ihtiyacımız olacak. 90 dakikanın sonrasında da istediğimiz sonucu alıp onları da mutlu etmek istiyorum. Bir olumlu sonuç alacak olursak, ben kesinlikle üst sıralara çıkmak adına bize çok büyük bir motivasyon kazandıracağını düşünüyorum. Samsunspor hak ettiği yerlerde yani üst sıralarda olacaktır” diye konuştu.

"SAMSUNSPOR’DA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Samsunspor’da çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bjelica, “Benim ülkemde açıkçası ‘neden Samsunspor'a gittin? Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir hocasın’ ve yaklaşık 19 maça çıktım bir hoca olarak ve çok ciddi hocalara karşı da maçlar oynadım. Buna benzer birçok önemli teknik direktöre karşı, birçok önemli takıma karşı ciddi tecrübeler edindim ve neden Samsunspor gibi zorluklar içerisinde olan bir takıma gittiğimi soranlar oluyor. Ben de tabii farklı dediğim gibi ülkelerde farklı takımlarda çalıştım. Bu tecrübelerimi bildikleri için muhtemelen böyle bir soru sordular bana. Ben de kendilerine Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledim ve burada çalışmaktan çok mutlu olduğumu söylüyorum. Ben bir hoca olarak her zaman zorlukları severim. Bu zorlukların üstesinden de bu takımla birlikte geleceğiz” dedi.

Takımda olan bütün oyunculara maksimum seviyede güvendiğini belirten Bjelica, “Kulübümüzün kışın transfer döneminde transfer politikası olacaktır. Bazı transferlerde elbette yapılabilir ama biz içeride konuşmuş olduğumuz bu görüşmeleri aslında sizinle de paylaşmanın doğru olduğunu söylemiyorum. Hangi pozisyona ne tür takviyeler yapacağımızla alakalı konuları aslında dışarıya konuşmak gibi bir düşüncem yok. Ama elbette kulübümüz buna benzer. Konuları da zaten içeride görüşüyor ve mutlaka bu transfer döneminde en iyi şekilde geçmeye çalışacaktır. Ama bugünden itibaren, yarınki karşılaşmadan itibaren ve o döneme kadar, transfer dönemine kadar da bütün oyuncularıma güveniyorum ve eminim burada neden olduklarını en iyi şekilde kanıtlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve o istemiş oldukları performansları göstermek için de ben de bir hoca olarak onlara şans vermeye çalışacağım” diye konuştu.