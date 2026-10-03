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        Haberler Spor Basketbol Nesibe Aydın: 69 - Fenerbahçe Tarfin: 88 | MAÇ SONUCU

        Nesibe Aydın: 69 - Fenerbahçe Tarfin: 88 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin hata yapmadı!

        Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 88-69 yendi.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki ikinci galibiyetini alırken başkent ekibi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Ahmet Taner İbin, Anıl Veziroğlu, Ömer Sarı

        Nesibe Aydın: Ivanona 13, Yağmur Kübra Önal 10, Nelson 12, Büşra Akgün 12, Begic 13, Tuğçe Gürel 3, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa 6, Nisa Söylemez, Azra Tura, Berfin Baran

        Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar, Anderson 8, Pouye 11, Meesseman 16, Zeynep Şevval Gül 3, Manolya Kurtulmuş 8, Olcay Çakır Turgut 5, Sıla Kaplan 3, Tuana Vural, Geiselsoder 18, Holingsvorth 4, Lacan 12

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        1. Periyot: 8-25

        Devre: 32-56

        3. Periyot: 46-75

        4. Periyot: 69-88

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