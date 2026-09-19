Newcastle United: 2 - Hull City: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Hull City, Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla beraber Newcastle United ve Hull City, haftayı 8 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:03 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Hull City, Sports Direct Arena'da karşılaştı.
Newcastle, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibinde golleri 3. dakikada Joseph Willock, 7. dakikada da Lewis Hall atarken, Hull'un tek golü ise 67. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.
Ligdeki 2. galibiyetini kazanan Newcastle United, puanını 8'e çıkardı. İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Newcastle United, Coventry ile deplasmanda karşılaşacak. Hull City, Everton'u ağırlayacak.
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