Nikola Ivanovic Galatasaray'da
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.
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