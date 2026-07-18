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        Haberler Spor Basketbol Nikola Ivanovic Galatasaray'da

        Nikola Ivanovic Galatasaray'da

        Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Nikola Ivanovic Galatasaray'da

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

        Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.

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