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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Amerika Açık'ta Novak Djokovic şoku: 20 yıl sonra ilki yaşadı!

        Amerika Açık'ta Novak Djokovic şoku: 20 yıl sonra ilki yaşadı!

        Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu olan 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ABD Açık'ın ilk tur maçında, dünya sıralamasında 49. sıradaki Mariano Navone'ye 3-2 yenildi ve turnuvaya veda etti. Sırp tenisçinin bu aşamadaki 77 maçlık galibiyet serisi, 20 yıl sonra sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Bir efsanenin çöküşü: 20 yıl sonra ilki yaşadı!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda Venus Williams, ilk turda elendi.

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde, kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Arjantinli Mariano Navone ile karşılaştı.

        Dünya klasmanında 49. sırada yer alan rakibine 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 3-2 yenilen 39 yaşındaki Djokovic, 20 yıl sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına ilk turda veda etti.

        Fiziksel olarak zorlandığı maçta havlu kovasına kusan Djokovic, yaptığı açıklamada, "Bu yıl hemen hemen her maçta taşıdığım bir şey mide bulantısı ve kusma. Tüm vücudum çökmeye başlıyor. Kramplar ve ağrılar. Sonunda sırtım ve omzum pes etti, maçı bitiremedim." ifadelerini kullandı.

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        Tek kadınlarda ise turnuvada iki şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki ABD'li Venus Williams, vatandaşı Sofia Kenin'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 611. basamakta yer alan ve turnuvalara özel davetiye ile katılan Williams, son 14 tekler maçının tamamını kaybetti.

        Ukraynalı Elina Svitolina (9), Arjantinli Solana Sierra'yı 6-1 ve 6-2, Ukraynalı Marta Kostyuk (11) da Avustralyalı Storm Hunter'ı 6-4 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

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        #Tenis
        #Grand Slam
        #Novak Djokovic
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