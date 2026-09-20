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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak

        Nuri Şahin: Hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçtiğimiz hafta alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gereken bir maça çıktıklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimiz Başakşehir'i yeniden yarışa sokmak"

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup etti.

        "BUGÜN BİZİM ADIMIZA REAKSİYON GÜNÜYDÜ"

        Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Önemli bir galibiyet, iyi bir oyun. Skor olarak da iyi bir skor, güzel goller. Maçtan önce de söylediğim gibi bizim için bir reaksiyon maçıydı. Geçen hafta bize, kulübümüze, takımımıza yakışmayan bir oyun veya olmayan bir oyun vardı. Hak edilmiş bir mağlubiyet vardı. Bugün bizim adımıza reaksiyon günüydü. Bu reaksiyonu verdiğimiz için çok mutluyum. Araya az da olsa moralli giriyoruz ve biraz nefes alıp 3 hafta çalışıp inşallah sezona artık bir giriş yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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        "MESLEĞE BAŞLADIĞIMDAN İTİBAREN HEP OYUNA ÖNEM VERDİM"

        Deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten Şahin, "Oyun hep yoktu ne yazık ki. Yani 3 maç dışında. Şöyle; çok değerli bir büyüğüm bana teknik direktör olduğumda ‘Oyun sizi korur’ demişti her zaman, ‘Oyuna odaklan’ demişti. Ben de ilk bu mesleğe başladığımdan itibaren hep oyuna önem verdim. Kötü oynayıp maç kazanabilirsiniz ama uzun vadede oyunun bir takımı koruyacağını düşünüyorum ve her zaman skorların otomatikman geleceğini düşünüyorum. O yüzden bugünkü oyun ve skor, demin de söylediğim gibi bizim için çok önemliydi. Bunu artık her hafta göstermemiz lazım. Kasımpaşa'ya 45 dakika gösterdik, 45 dakika çok farklı bir oyun. Geçen hafta hiç sahada olmayan bir Başakşehir... Yani böyle parça parça oynadık ama bugün ilk defa 90 dakikaya yakın iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bu da otomatikman skora yansıyor" ifadelerini kullandı.

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        "SHOMURODOV, SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDA BİZİM İÇİN ÖRNEK BİR PROFESYONEL"

        Bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov’un performansını da değerlendiren Şahin, "Bazen dikkatli açıklamalar yapmak lazım. Çünkü Shomurodov Dünya Kupası'ndan sonra çok kısa tatil yaptı. Oyuncularıma da haksızlık yapmak istemiyorum. Fiziksel açıdan, zihinsel açıdan Dünya Kupası'ndan hemen gelip performans sergilemek çok kolay olmuyor. Bazen oyuncularımız hala onun sıkıntısını yaşıyor. Eldor enteresan bir karakter. Üstüne giden bir karakter. Biz ne kadar dinlendirmeye çalışsak da o hayatı boyunca öyle olmuş, hep başarıyı öyle elde etmiş. O yüzden onu orada serbest bırakıyoruz. Onun adına çok mutluyum. Bizim için çok önemli hem saha içinde hem saha dışında örnek bir profesyonel. Onun adına çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

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        "HEPİMİZİN ANA HEDEFİ BAŞAKŞEHİR'İ YENİDEN O YARIŞA SOKMAK"

        Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kendisine destek verdiğini ve arkasında olduğunu açıklamasıyla ilgili Şahin, "Öncelikle geçen haftaki maçın sorumlularından bir tanesi benim. Çünkü kırmızı kart yedim, takımın yanında olamadım. Bu her takıma biraz az da olsa etki eder ama geçen haftaki oyun, beni çok üzdü. Hepimizi çok üzdü. Başkanımızın güven oyuna gelince, ben Başakşehir'e gelirken buranın nasıl bir kulüp olduğunu, yönetimimizin nasıl bir yönetim olduğunu, başkanımızın nasıl bir başkan olduğunu bilerek geldim. Ben elimden geldiği kadar çalışmaya çalışıyorum. Başkanımızın, kulübümüzün bana güvenini her zaman sarsmadan, güvenini boşa çıkarmadan çalışmaya çalışan bir hocayım. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. İlk geldiğimiz zaman da biz bayağı bir maç kazanamadık. Başkanımız bir an olsun bir adım geri atmadı benden, bizden. Biz de onun karşılığını verdiğimizi düşünüyorum. Bu sene de vermeye çalışacağız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. İnanın bana ben de genç bir teknik direktörüm, ben de Konferans Ligi'nde olmayı isterdim. Geçen hafta belki başkanla beraber en çok üzülen insan benim. Başkanımız, kulübümüz, herkes şunu biliyor; biz çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ben Başakşehir'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı çok seviyorum, çok benimsedim. Gerçekten müthiş bir kulüpte çalışıyorum. Bizim kulübümüzün farklı bir yapıda olduğunu da biliyorum. Beraber bu zor günleri de beraber geçireceğiz. Yılın sonuna da Başakşehir'i yine hak ettiği yere getireceğimizden eminim ve ne kadar, kaç sene olur bilmiyorum ama hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak" diyerek konuşmasını tamamladı.

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        #nuri şahin
        #Başakşehir
        #süper lig
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