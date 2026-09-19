Okan Buruk'tan Trabzonspor karşısında 2 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım ile perşembe günü sözleşme imzalayarak ilk antrenmanına çıkan Thomas Reis, 2 günlük sürenin ardından Galatasaray maçında takımın başında yer alırken, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre sürpriz değişiklikler yaptı.

Karadeniz ekibinin yeni teknik adamı, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona iyi başlayamayan Onuachu'yu yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi. Thomas Reis, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal'ı tercih ederken Aral Şimşir'in yerine de Saviolo'yu sahaya sürdü.

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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov, kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju 11'i ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ilk 11'ine göre savunmanın solunda Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verdi.

Buruk, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Sane'yi sahaya sürdü.

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İstanbul temsilcisinde tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosunda yer almadı.

Konuk takım sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Leao ve Deniz Gül 11'iyle mücadele etti.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları ilk 5 haftada 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümlerinin tamamını doldurdu. Misafir takım tribününde de dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

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KANSERİ YENEN ELA İÇİN BALON BIRAKILDI

Kanseri yenerek bu zorlu süreci başarıyla geride bırakan minik Ela’nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla, Biriniz Bin Olsun Derneğinin katkılarıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Karşılaşma öncesi Papara Park’ta düzenlenen etkinlikte, minik Ela’nın hayali için balonlar gökyüzüne bırakıldı.

DEV FİLİSTİN BAYRAĞI

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribün bölümünde büyük Filistin bayrağı açtı.

"Gazze'ye selam, boykota devam,", "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' yazılı pankart astı.