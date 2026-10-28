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        Haberler Spor Basketbol Olympiakos: 62 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 89 | MAÇ SONUCU

        Olympiakos: 62 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 89 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-62 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        ÇİMSA ÇBK Mersin'den 3'te 3!

        Eleftheria Moschatou Basketbol Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, devre arasına da 33-29 üstünlükle gitti.

        İkinci yarıda farkı açan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 69-47 üstün bitirdiği karşılaşmadan 89-62 galip ayrıldı.

        Jessica Thomas, 18 sayıyla ÇİMSA ÇBK Mersin'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Morgan Maly ve Eleanna Christinaki'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, grupta 3'te 3 yaptı. Olympiakos ise ilk yenilgisini yaşadı.

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