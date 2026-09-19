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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos: 89 - Real Madrid: 93 (MAÇ SONUCU) - EuroLeague Süper Kupası Real Madrid'in!

        Olympiakos: 89 - Real Madrid: 93 (MAÇ SONUCU) - EuroLeague Süper Kupası Real Madrid'in!

        Real Madrid, ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda finalde Olympiakos'u 93-89 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        EuroLeague Süper Kupası R.Madrid'in!

        EuroLeague Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 yenen Real Madrid, şampiyon oldu.

        Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti.

        İki takımın da etkili hücum ettiği üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        Salon: Etihad

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emin Moğulkoç (Türkiye), Luka Kardum (Hırvatistan)

        Olympiakos: Miller-McIntyre 3, Dorsey 7, Ward 10, Hall 13, Vezenkov 22, Ndiaye 4, Jones, Fournier 14, Montero 12, Joseph 2, Papanikolaou 2

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        Real Madrid: Campazzo 7, Maledon 10, Deck 8, Jantunen 11, Tavares 6, Luwawu-Cabarrot 12, Pradilla 11, Abalde 5, Okeke 2, Llull 3, Feliz 11, Jones 7

        1. Periyot: 15-24

        Devre: 43-47

        3. Periyot: 72-75

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        #Basketbol
        #EuroLeague
        #Süper Kupa
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        #Olympiakos
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