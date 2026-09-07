Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Orhan Ak: Göztepe deplasmanında gol atabilmek her takımın harcı değil!

        Orhan Ak: Göztepe deplasmanında gol atabilmek her takımın harcı değil!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Göztepe karşısında harika bir performans sergilediklerini belirterek, Göztepe'ye dört gol atmanın her takımın harcı olmadığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 23:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Göztepe'ye dört gol atabilmek kolay değil!"

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan AK, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sahada müthiş bir oyun ve karakter ortaya koydular. Özellikle ilk yarıda mükemmele yakın bir performans sergiledik" dedi.

        "İKİNCİ YARIDAKİ OYUNUMUZDAN DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

        Göztepe gibi zor bir deplasmanda atılan dört golün önemine değinen Ak, "Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda dört gol atabilmek her takımın harcı değildir. Ancak maalesef ikinci yarıda, oyunun bazı bölümleri dışında, kontrol tamamen Göztepe'nin eline geçti. Etkili olduğumuz süreleri daha da artırmamız ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Skor 4-0'a geldikten sonra o golleri yememeliydik; çünkü futbolun doğası budur" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "OYUNUN HER ANINI DOĞRU OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

        Futbolda az hata yapanın galibiyete daha yakın olduğunu vurgulayan Ak, "Rakip on kişi kalsa dahi futbol sizi bir anda cezalandırabiliyor. Bu nedenle oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Futbol, sadece doğruları yapanın kazandığı bir oyun değildir; ne kadar az hata yaparsanız galibiyete o kadar yakın olursunuz. Bugün müthiş bir mücadele sergileyen takımımı tebrik ediyorum. Yeni bir hikâye başlattık, önemli bir adım attık. Umarım bu başarının devamı da gelecektir" şeklinde konuştu.

        Elde edilen zaferi taraftara armağan ettiklerini belirten Ak, "Bu galibiyeti tüm Gaziantep camiasına ve güçlü taraftarımıza armağan ediyoruz" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gaziantep FK
        #Göztepe
        #Orhan Ak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurşunun hedefi oldu topunu bırakmadı
        Kurşunun hedefi oldu topunu bırakmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adana ve Antalya'da orman yangını
        Adana ve Antalya'da orman yangını
        Esenler’de silahlı saldırı: 3 yaralı
        Esenler’de silahlı saldırı: 3 yaralı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emanete ihanet!
        Emanete ihanet!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler